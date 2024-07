Stiri pe aceeasi tema

- Bancile si clientii lor s-au impacat in peste 500 de cazuri dintre dosarele de negociere deschise in prima jumatate a acestui an si doar in 20 de cazuri partile nu s-au inteles, potrivit reprezentantilor Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Clientii au obtinut…

- Comunicat CSALB De la inceputul anului romanii au trimis catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) peste 2.100 de cereri de negociere cu bancile și IFN-urile. Sunt cu 20% mai multe decat in perioada similara a anului 2023. Menținerea la un nivel ridicat a indicilor…

- Somnul si odihna au trecut pe prima pozitie in ceea ce priveste aspectele importante asupra calitatii vietii, detronand alimentatia, care este anul acesta pe locul trei, conform unui studiu realizat de Centrul de Informare, Prevenire, Risc si Analiza (CIPRA), prezentat luni.

- Romanii vor putea imprumuta Statul prin Tezaur de iunie – iulie 2024 la dobanzi de 6% pe 1 an și 6,85% pe 3 ani. Anunțul a fost facut de ANAF Ialomița. Dobanzile sunt similare ediției precedente.

- Judecatorii sunt sfatuiți sa recomande consumatorilor și bancilor soluționarea pe cale amiabila a disputelor din instanța. Aproximativ 60 de judecatori din tribunale, judecatorii și Curți de Apel din mai multe județe ale țarii au participat la Conferința organizata de Institutul Național al Magistraturii…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Bancii Naționale a Romaniei (BNR) sa comunice public masurile luate, in condițiile in care dobanzile bancare sunt cele mai mari din Europa, iar profiturile bancilor sunt de-a dreptul uriașe. De exemplu, in anul 2023,…

- Uriase vartejuri intunecate care strabat cerul: zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite vineri, provocand pagube semnificative si ranind cel putin trei persoane, potrivit autoritatilor, transmite hotnews.ro .

- S-a dat o Ordonanța! Bancile sunt obligate sa-și ajute clienții care nu pot plati datoriile. Potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 15/2004 , bancile sunt obligate sa demonstreze ca au incercat restructurarea datoriilor care inregistreaza intarzieri la plata mai mari de 90 zile. Ce includ masurile…