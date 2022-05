Stiri pe aceeasi tema

- Romanii mai primesc o lovitura puternica la buzunare! Dupa rata inflației (aproape la 14%), acum indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37% pe an, de la 5,21% cat a fost marti, conform informatiilor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,10% pe an, de la 5,07% cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romanii cu rate la banci stau, frecvent, cu ochii pe informațiile oficiale venite de la BNR. Iar din datele comunicate joi, 28 aprilie, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni a crescut simțitor fața de ziua precedenta. E vorba despre indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- ROBOR a atins cea mai ridicata valoare din ultimii 8 ani. Cine sunt romanii care vor plati mai mult de la 1 aprilie Ratele la banci ale romanilor cresc din ce in ce mai mult, iar de vineri va avea loc o noua creștere. Dobanzile și ratele vor fi din ce in ce mai mari, iar potrivit analiștilor, acestea…

- In aceste zile, pe fondul instabilitații financiare și a influenței criezi din Ucraina, in fara de cotațiile principalelor valute, BNR a modificat și cotele ROBOR la valori record. Efectele acestor majorari se vor regasi in dobanzile interbancare și la creditele oferite de catre bancile comerciale din…

- ROMANII PLATESC RATE TOT MAI MARI- Indicele ROBOR la 3 luni - 4,36% saptamana asta- Indicele ROBOR la 6 luni- 4,42 %- Indicele ROBOR la 12 luni - 4,52%- Creștere cu 50% fața de anul trecut- Ratele romanilor mai mari și cu 1.000 de leiSursa: BANCA NAȚIONALA A ROMANIEI

- Veste crunta pentru romanii cu credite la banci. Dupa creșterea facturilor la energia elecrica și gaze naturale, oamenii se vor trezi și cu rate la credite mai mari. Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, contractate inainte…

- Conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri. O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…