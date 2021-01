Dobânzile mici – înger sau demon? La sfârșitul saptamânii trecute, Banca Naționala a României a decis reducerea ratei dobânzii de politica monetara la 1,25 la suta pe an de la 1,50 la suta pe an. În 2020 au avut loc trei reduceri ale nivelului dobânzii-cheie, cea mai recenta fiind în august. Este deja a patra taiere de dobânda din partea BNR de la începutul pandemiei și prima din 2021, iar aceasta mișcare înseamna ca este încurajata circulația banilor în economie și nu depozitarea lor. Dar fenomenul reducerii dobânzilor de politica monetara nu este unul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

