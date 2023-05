Dobânzile mari la credite prăbușesc prețul proprietăților Criza imobiliara lovește din plin. Dobanzile in creștere, la creditele bancare, au drept consecința prabușirea prețurilor pe piața. Persoanele interesate sa cumpere o locuința evita sa-și asume responsabilitatea unui imprumut ipotecar, așteapta ca situația sa se clarifice și piața sa se echilibreze. Pe de alta parte, dezvoltatorii doresc sa-și recupereze investițiile, iar in lipsa unor cumparatori sunt nevoiți sa reduca prețurile. Potrivit Financial Times, dobanzile din ce in ce mai mari, la creditele ipotecare, i-au facut pe reprezentanții fondurilor de investiții sa parieze contra sectorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

