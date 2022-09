Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele cerute de investitori pentru obligatiunile guvernamentale pe zece ani emise de mai multe state din zona euro au crescut luni pana la niveluri fara precedent in ultimii zece ani, dupa anuntul victoriei extremei drepte la alegerile legislative din Italia, informeaza AFP.

- Daca nu apar surprize de ultim moment, cele mai multe voturi ar urma sa fie adjudecate de partidele aflate mult la dreapta eșichierului politic. In fruntea guvernului ar putea ajunge Giorgia Meloni, de la formațiunea "Frații Italiei", partid considerat post-fascist.

- Mario Draghi a injectat puțina incredere pe piețele italiene lovite dupa ce a devenit prim-ministru in februarie 2021, impulsionand reformele și forjand o relație puternica cu Bruxelles-ul. Ieșirea sa iminenta se adauga la o lista tot mai mare de ingrijorari pentru activele interne. Se așteapta ca o…

- Cand economiile se opresc din crestere, dupa cum ameninta s-o faca aproape in intreaga lume, politicienii injecteaza de obicei sustinere fiscala pentru a indrepta lucrurile, insa de aceasta data lucrurile vor fi complicate. Acesta este contextul in care luptele pe bugete se intensifica in multe tari,…

- Impatimitii rally raid ului din intreaga tara se vor afla la finele acestei saptamani, timp de patru zile, din nou la Constanta, unde, in organizarea Asociatiei Club Sportiv 4V Motorsport, isi vor tura motoarele si isi vor demonstra indemanarea in etapa a doua din Campionatul National de Rally Raid.…

- Declaratiile fostului presedinte rus Dmitri Medvedev, care le ceruse joi europenilor sa-si „pedepseasca” guvernele „stupide”, au suscitat o polemica in Italia in plina campanie electorala pentru alegerile legislative preconizate sa aiba loc la 25 septembrie, relateaza vineri Agenția France Presse, citata…

- Serge Yvan Ekollo, 23 de ani, a povestit intr-un interviu acordat Libertatea ce crede despre romani dupa un periplu prin diverse orașe de aici și cum și-a impresionat tatal cu o sticla de țuica Serge Yvan Ekollo Malolo, 23 de ani, a prins bine de tot in Romania. Este de aproape patru ani aici, a trecut…