- Ministerul Finanțelor Publice a anunțat ca dobanzile la creditele garantate de stat acordate IMM-urilor vor avea, dupa perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobanzilor și comisioanelor, marje foarte mi...

- Dobanzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM si microintreprinderilor vor avea, dupa perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobanzilor si comisioanelor, marje foarte mici, de 2% pentru finantarea investitiilor si de 2,5% pentru credite si linii de credit pentru capital de…

- Ratele dobanzilor la creditele pentru IMM si microintreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,0% pe an pentru creditele de investitii si de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, potrivit normelor metodologice de aplicare a…

- ale persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19 Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este direct implicat in mecanismele financiare ce vor operationaliza facilitatile de suspendare si amanare la plata a obligatiilor de plata a dobanzilor aferente creditelor…

- "Este o chestiune importanta sa intelegem ca aceasta facilitate nu este un cadou nemeritat, este un ajutor pe care oamenii il primesc pe buna dreptate pentru ca s-a intamplat ceea ce s-a intamplat. Nu trebuie sa existe profitori aici. Pe de alta parte, eu cred ca, daca cineva poate plati ratele in…

- Ministerul Finantelor, Florin Cițu, a declarat, luni, ca sunt purtate negocieri cu bancile comerciale pentru a veni cu o soluție pentru ratele romanilor, in aceasta perioada de criza medicala, ce va fi...

- PSD a anuntat ca va depune, joi, in Parlament, un proiect de lege care prevede suspendarea, la cerere, a ratelor bancare pentru firme si populatie, pana la finalul anului 2020. Masura ar fi valabila pentru creditele bancare contractate pana pe 19 martie inclusiv. „Parlamentarii Partidului Social Democrat…

- Ministerul Finanțelor propune garanții de 2 mld. lei pentru Prima Casa, in 2020. Anul trecut, romanii au cumparat 14.000 de apartamente cu garanții de la stat Plafonul total de garantare pentru anul 2020 aferent Programului Prima casa este de doua miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare a…