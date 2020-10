Dobanzile bancare ar putea deveni mai mici, in scurt timp, ca masura de sprijinire a economiei naționale in perioada de criza. Anunțul a fost facut de Florin Cițu, ministrul de Finanțe, care nu a oferit insa și un orizont de timp. Una din masurile ce ar trebui luate, in aceasta perioada de criza, vizeaza domeniul bancar. Este asul pe care țara noastra il are, comparativ cu economiile dezvoltate. „Romania are un atu, fața de multe alte țari din regiune: mai este loc ca politica monetara sa vina sa susțina, din spate, mai este loc ca dobanzile sa scada, de acolo putem sa mai dam inca un impuls economiei…