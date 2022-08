Stiri pe aceeasi tema

- Bancile au "cam sarit calul" in cazul ROBOR. Este concluzia guvernatorului Mugur Isarescu, dupa ce indicele Robor a crescut, de la inceputul anului, cu mult peste dobanda de referința a Bancii Centrale.

- Ratele bancare pot fi amanate pentru maximum 9 luni Foto: pixabay.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Normele Metodologice pentru aplicarea Ordonantei pe baza careia ratele la banca pot fi amânate pentru maximum 9 luni au fost aprobate astazi de Guvern. Bancile vor putea acorda…

- Bancile din zona euro au ingreunat accesul la credite in trimestrul al doilea și vor continua sa inaspreasca standardele criteriilor pentru aprobarea imprumuturilor in trimestrul curent, deoarece toleranța lor la risc a scazut, potrivit unui raport al Bancii Centrale Europene. Avand in vedere ca invazia…

- Banci poloneze vor fi impozitate mai mult daca nu ofera clientilor dobanzi mai ridicate la depozitele lor, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din cadrul coalitiei de guvernare din Polonia, sporind

- Depozitele bancare, investițiile imobiliare și fondurile mutuale sunt preferatele romanilor atunci cand aceștia decid modul in care sa iși economiseasca sau sa iși investeasca banii, potrivit unui studiu realizat de Erste Asset Management (Erste AM),...

- Sunt o serie de persoane care retrag din depozitele in lei pentru a investi ceva sau pentru a merge, pana la urma, și in concediu. Nu e un trasfer intre depozite, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, in condițiile in care marți Valentin Lazea, economist șef al BNR, atragea atenția asupra unei…

- Guvernul elvetian a anuntat vineri noi reguli pentru cele cinci banci majore ale natiunii, cerand ca acestea sa-si sporeasca lichiditatea pentru a face fata mai bine in viitor conditiilor dificile, cum a fost pandemia de Covid-19, transmite Reuters. "Revizuirea este menita sa asigure ca bancile de importanta…

- A. Caciu: Deficitul bugetar al Romaniei a scazut cu 0,5% Adrian Câciu. Foto: https://www.facebook.com/A.Caciu Deficitul bugetar al României a scazut cu 0,5% în primele patru luni ale anului fața de aceeași perioada a anului trecut, a anunțat ministrul de finanțe Adrian…