Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de resort, Eugen Teodorovici face un apel romanilor. El indeamna cetațenii sa achiziționeze titluri de stat Centenar, care au valoarea de 1 leu. Apelul vine odata cu publicarea datelor in care Ministerul Finanțelor anunța ca a atras de pe piața interna in acest an 18.6 miliarde de lei, reprezentand…

- Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an. "In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri…

- Din ziua lansarii - vineri, 15 iunie - pana acum, au fost subscrise titluri de stat in valoare de 80 de milioane de lei in cadrul emisiunii Centenar, care se va inchide pe 6 iulie, a declarat miercuri, la Guvern, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.„Principalul scop al acestei emisiuni…

- Saptamana aceasta va lansa emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, obligatiunile fiind pe cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul isi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, citat…

- “La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul a aprobat noi reglementari care vor permite lansarea unei emisiunii cu titluri de stat “Centenar” pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, asta inseamna o dobanda de peste 4% pe an, un instrument atractiv dedicat populatiei, destinat…

- Guvernul a aprobat reglementarile care vor permite lansarea emisiunii de titluri de stat “Centenar” pentru populatie cu dobanda de peste 25% pe cinci ani, vanzarea lor urmand sa inceapa saptamana viitoare, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului…

- „Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. …

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri elaborarea de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor, a titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu dobanda de 25% pentru cinci ani. "Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru…