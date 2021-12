Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de Craciun, pe 25 decembrie, toate bancile vor fi inchise. Cu toate acestea, in ajun de Craciun, majoritatea bancilor vor funcționa, insa cu un program de lucru mai redus. Banca Transilvania, in 24 si 31 decembrie, va avea program mai scurt in, respectiv pana la 15.00. „Daca totusi ai nevoie…

- Ministerul Finanțelor listeaza titluri de stat Fidelis de peste 1 miliard de lei. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 872,5 milioane lei și 208,4 milioane euro, valori insumand peste 1 miliard de lei, prin cea de-a șasea oferta primara de vanzare de titluri de stat Fidelis pentru populație derulata in…

- Economia Romaniei nu a aratat niciodata mai bine ca acum, din perspectiva structurala, si nu a fost niciodata atat de rezistenta, este de parere Andrei Radulescu, director Analiza macroeconomica, Banca Transilvania, conform agerpres. "Daca ne uitam la ce s-a intamplat in Romania, o sa observam ca…

- Va fi zapada de Craciun și Revelion? Prognoza meteo pentru sfarșitul anului 2021 și inceputul anului 2022 Metorologii spun ca luna decembrie 2021, in mod sigur nu va fi acea prima luna de iarna care sa aduca dezamagiri peste dezamagiri, daca este sa ne uitam la inceputurile de iarna din anii precedenți.…

- ​Perioada de subscriere la Fidelis de noiembrie-decembrie, titlurile de stat ce se vor putea tranzacționa pe bursa româneasca, a început saptamâna trecuta. Pare ca românii sunt interesați. Cumulat, suma subscrisa este momentan de 256 milioane lei, iar cel mai mult a atras oferta…

- Germania, lovita puternic de noul val pandemic, se pregateste sa mobilizeze armata pentru a ajuta serviciile sanitare coplesite, potrivit The Guardian, citata de News.ro . Germania a vaccinat pana acum peste 67% din pupulație cu schema completa, iar in ultima saptamana, rata infectarilor a ajuns la…

- Cele trei partide politice, SPD, Verzii și FDP au anunțat ca planuiesc sa instaleze guvernul condus de social-democratul Olaf Scholz pana pe data de 6 decembrie. Cronologia este ambițioasa „, a declarat Volker Wissing, secretarul general al liberalilor democrați liberi (FDP), la inceputul discuțiilor…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 4 octombrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.…