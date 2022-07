Stiri pe aceeasi tema

- Numai zece state din Occident si-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament, dupa ce Occidentul a promis livrari de armament in valoare de 80,7 miliarde de euro, arata un studiu realizat de Institul de Economia Mondiala din Kiel, citat de tablodului german Bild, relateaza Leta.

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana anul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trage un semnal de alarma, intr-un discurs in Parlamentul din Luxemburg, si informeaza Occidentul ca armata rusa a cucerit 20% din teritoriul Ucrainei, care se afla sub autoritate straina, in timp ce confruntari armate fac ravagii in Donbas, mai ales la Sievierodonetk,…

- Romania este a doua cea mai țintita țara din lume de hackerii care au dezvoltat virusul Flubot, iar cei mai vulnerabili sunt utlizatorii de Android, care sunt luați la ținta de atacurile cibernetice prin SMS, transmit experții Bitdefender. Nici datele utilizatorilor de iOS nu sunt in siguranța, aceștia…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri, ca Romania a decis sa intervina in favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie, in cadrul procedurilor lansate impotriva Federatiei Ruse. ”In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, despre un proiect de lege aflat pe site-ul MApN, care ar permite trimiterea de arme si echipament Ucrainei, ca in acest moment, legea este in analiza, iar in momentul in care ea se va finaliza, se va lua o decizie concreta in acest sens. Premierul a infirmat…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…