Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii octombrie s-a implinit un an de la momentul preluarii mandatului de primar de catre Andrei Carabelea, presedintele PNL Piatra-Neamt. Cu acest prilej va aducem in atentie primii pasi facuti pentru dezvoltarea sustenabila a municipiului Piatra-Neamt, =nouaPiatra. Reducerea datoriei…

- ■ ieri dimineata, pe munte erau 8 grade ■ in Piatra Neamt termometrele indicau 2 grade, dar indicele de racire coborise la 0 grade ■ vremea inca se pastreaza buna pentru final de Brumarel ■ Vremea inca este buna pentru finalul celei de-a doua luni de toamna si ceva mai rece a fost doar in […] Articolul…

- George Mocanu, un tanar din Braila, dar stabilit recent in Piatra Neamt, protesteaza in aceste zile in fata Curtii de Casatie si Justitie din Roma. El si-a legat niste lanturi in jurul corpului si afirma ca a ales sa protesteze astfel pentru ca este o victima a justitiei italiene. Tanarul sustine ca…

- ■ la un incendiu izbucnit in Piatra Neamt a intervenit si un pompier care era intimplator in zona ■ tocmai isi dusese copilul la gradinita ■ o siguranta improvizata a fost cauza incendiului ■ Pompierii pietreni au fost solicitati in dimineata zilei de ieri, 12 octombrie 2021, la stingerea unui incendiu…

- ■ conducatorul auto a fost tras pe dreapta pe strada bistritei din Piatra Neamt ■ altul era baut si a refuzat prelevarea de probe biologice ■ treizeci de soferi au ramas fara permis din cauza vitezei ■ Un barbat de 35 de ani, din Vaduri, a fost tras pe dreapta de politistii rutieri pe data […] Articolul…

- ■ un cetatean nascut in Piatra Neamt a fost dat in urmarire pentru un fleac ■ Shaul Peleg va face inchisoare pentru ca nu a platit o amenda dispusa de instanta ■ el este cel care a declansat o ampla ancheta si condamnarea celebrilor frati interlopi Sile si Nutu Camataru ■ Shaul Peleg, un afacerist […]…

- ■ patru ani si sase luni a primit Gheorghe Stefan in dosarul Giga TV ■ alaturi de el au mai fost condamnati Viorel Hrebenciuc si o fosta sefa a CNA ■ sentinta este definitiva ■ Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt, a primit o noua condamnare definitiva. De patru ani si sase luni…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist si vorbitor de esperanto dadea viata, in urma cu vreo doua decenii, unor apreciate tablete umoristice, publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi, iata o noua cronicuta in care, cu ironia fina ce-l caracteriza,…