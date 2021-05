Doar vaccinați sau și nevaccinați? Controverse privind accesul pe Arena Națională, la EURO 2020 Controverse privind accesul spectatorilor la meciurile de la EURO gazduite de Arena Naționala. Premierul Florin Cițu spune ca vor putea intra pe stadion numai cei vaccinați, in timp ce Ministerul Tineretului și Sportului susține ca, potrivit scenariului arpobat deja, vor intra și cei testați negativ. Cu aproape o luna inainte ca Arena Naționala sa gazduiasca primul meci de la Campionatul European de Fotbal, premierul Florin Cițu spune ca pe stadion vor putea intra numai cei vaccinați. ”Aceasta a fost propunerea pe care am primit-o de la UEFA, pentru spectatorii care vor fi in stadion, sa fie doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

