Doar unul din zece români are încredere în băncile din România (sondaj) Doar unul din zece romani are incredere in bancile din Romania, in timp ce 23% dintre cetateni se simt inselati in relatia cu institutiile bancare, releva rezultatele unui studiu de specialitate, date marti publicitatii, potrivit Agerpres. "Topul subiectelor care ii preocupa pe cetatenii Romaniei in acest moment arata, in mod deloc surprinzator, ca principala ingrijorare a romanilor (47%) este legata de puterea de cumparare in perioada inflationista pe care o traversam. Ingrijorarea este mai pregnanta in randul celor cu venituri medii pe gospodarie, precum si in randul parintilor cu copii liceeni,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile cu privire la bancile din Romania se afla printre subiectele analizarte de un studiu recent. Topul subiectelor de interes pentru cetațenii Romaniei in prezent releva, fara a surprinde, ca principalul motiv de ingrijorare al romanilor (47%) este legat de puterea de cumparare, in contextul…

- Preocuparea cetațenilor romani “Topul subiectelor care ii preocupa pe cetatenii Romaniei in acest moment arata, in mod deloc surprinzator, ca principala ingrijorare a romanilor (47%) este legata de puterea de cumparare in perioada inflationista pe care o traversam. Ingrijorarea este mai pregnanta in…

- Topul subiectelor care ii preocupa pe cetațenii Romaniei in acest moment arata, in mod deloc surprinzator, ca principala ingrijorare a romanilor (47%) este legata de puterea de cumparare in perioada inflaționista pe care o traversam. Ingrijorarea este mai pregnanta in randul celor cu venituri medii…

- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj realizat in Republica Moldova se pronunta impotriva unirii cu Romania, in favoarea aderarii la UE si impotriva intrarii in NATO. De asemenea 8% spun ca nu au auzit de Klaus Iohannis, insa acesta sta mai bine decat alti lideri la capitolul…

- Accident de milioane in Cluj. Un cireș a cazut peste o mașina, așa ca trecatorii s-au repezit sa culeaga fructele.Vineri, 16 iunie, un cireș s-a rupt și a cazut peste o mașina, in Cluj. Cei care au trecut prin zona nu au stat deloc pe ganduri și s-au apucat sa culeaga cireșele. CITESTE SI BREAKING…

- Consiliul National al Elevilor solicita stabilirea unei proceduri de urgenta pentru inscrierea elevilor la examenul de Bacalaureat, in contextul in care aceste inscrieri ar fi trebuit sa inceapa luni, insa ”unii elevi din Romania nu vor avea aceasta posibilitate”.”Incertitudinea din randul elevilor…

- ANPC a anuntat, marți, ca a sancționat 11 banci din Romania pentru practici comerciale inșelatoare savarșite de aceștia cu privire la modul de calcul al ratelor, deoarece consumatorii plateau preponderent dobanda atunci cand rambursau creditul. Bancile au primit amenzi de 550.000 lei și au fost obligate…

- Printul Harry, duce de Sussex, a stat in randul al treilea la ceremonia de incoronare a tatalui lui, regele Charles al III-lea, la doua randuri in spatele fratelui sau, William, print de Wales, informeaza DPA, conform Agerpres.Harry, purtand medaliile militare prinse la sacou, si-a facut sambata…