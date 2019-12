Stiri pe aceeasi tema

- 5 oameni au ajuns la spital din cauza ca au incercat sa obțina cadouri gratuite. Sute de baloane, cu surprize inauntru, au fost pregatite la un mall de langa Sydney, Australia. Dar momentul publicitar s-a sfarșit prost. Oamenii s-au calcat in picioare, potrivit TVR.In baloanele aurii, argintii…

- Un accident rutier a avut loc, in jurul orei 17.00, pe Autostrada A1, pe sensul București catre Pitești, la kilometrul 21, in zona localitații Bolintin Deal, județul Giurgiu, potrivit REALITATEA.net.Au fost implicate doua autoturisme iar o persoana a fost ranita ușor. Circulația a fost…

- Dan Voiculescu posteaza, pe blogul sau personal, un mesaj cu ocazia sarbatorilor de iarna in care rememoreaza momente din trecutul recent al sau, legate de stari precum departarea, singuratatea sau izolarea.Acesta a fost eliberat conditionat din penitenciar in vara anului 2017 dupa ce a ispasit…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost externat marti din spitalul militar unde fusese internat luni seara in urma unei cazaturi suferite la resedinta sa oficiala de la Brasilia, transmit AFP si Reuters, citand un anunt al biroului de presa al presedintiei, potrivit AGERPRES. 'Presedintele…

- Un arbitru marocan a fost suspendat pe viata din cauza “greselilor grosolane” de la un meci din prima liga, a anuntat, marti, Federatia de Fotbal din Maroc (FRMF), potrivit NEWS.ro.Citește și: In Ajun de Craciun, Liviu Dragnea incaseaza o lovitura devastatoare . “Ca urmare a prestatiei…

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, transmite un urare pe pagina sa de pe o retea de socializare cu ocazia sarbatorilor de iarna."Sfanta sarbatoare a Nașterii Domnului sa va aduca bucurie, pace și caldura in suflet! Craciun fericit alaturi de cei dragi și un an nou plin de realizari!",…

- Paul Pogba (26 de ani) nu mai vrea sa joace in Premier League. Mijlocașul francez este pe cale sa revina la Juventus. Acesta a jucat timp de patru ani la formația torineza, in perioada 2012-2016, potrivit MEDIAFAX.Conform jurnaliștilor de la Tuttosport, oficialii lui Juventus sunt pregatiți…

- Valorile termice estimate in cele doua zile de Craciun vor fi peste temperaturile normale ale perioadei, in timp ce in zona montana va ninge, insa stratul de zapada nu va fi foarte consistent, a declarat, marti, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…