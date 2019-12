Doar un sport poate aduce medalii pentru România la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. Anunțul șocant făcut de o legendă Romania se va prezenta la Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo (Japonia) cu o delegație de aproximativ 100 de sportivi.Dintre aceștia, foarte puțin au șanse de a cuceri o medalie la Tokyo. Mai mult, conform lui Ilie Nastase, 73 de ani, doar un singur sport din Romania va concura la JO 2020 cu șanse la a urca pe podium: tenisul!"La Jocurile Olimpice de la Tokyo numai la tenis putem castiga medalii. Imi pare rau sa o spun, dar nu cred ca au sanse celelalte sporturi”, a fost anunțul șocant facut de Ilie Nastase la Gala Tenisului Romanesc, eveniment care a avut loc, vineri, in Capitala.Legendarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

