Astazi, 3 iunie 2022, in județul Alba au fost raportate 1 nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.893 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.559 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 1.290 decese. • DECESE In ultimele […]