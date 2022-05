Doar un sfert din elevii români pot lucra și comunica în mediul online (studiu) Doar un sfert din elevii de scoala primara, gimnaziala si liceu au un nivel functional al competentelor digitale, in sensul ca pot lucra „competent cu informatie si continut digital, pot sa comunice formal si informal in mediul online si sa se adapteze la audienta, inteleg multiplele oportunitati pe care internetul le ofera, pot crea si […] The post Doar un sfert din elevii romani pot lucra și comunica in mediul online (studiu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației pregateste o testare-pilot la limba romana și matematica, pana la sfarsitul anului scolar, respectiv 10 iunie, pentru toți elevii. Ordinul de ministru a fost deja pus in dezbatere, iar la testare nu vor participa elevii din clasele a VIII-a și a XII-a, potrivit Digi 24. Elaborarea…

- Doi slovaci deosebit de violenți, care erau urmariți internațional pentru planificarea unui omor la comanda, dar și pentru trafic de droguri, au fost prinși de polițiștii romani, intr-un hotel din Satu Mare. Cei doi vor fi prezentați instanței in vederea extradarii in Slovacia. Autoritațile din Slovacia…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Demersul parlamentarilor romani primiti in audienta de ambasadorul Rusiei la Bucuresti nu are nicio valoare oficiala, a declarat la RFI ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Cred ca nici nu merita foarte multe comentarii un astfel de demers, care nu are nici un fel de valoare oficiala, fara nici un…

- In anul 2020, in Romania existau 2,887 milioane de exploatatii agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020. Acestea arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatatiilor agricole a scazut cu 972.000, respectiv…

- Odata cu incetarea starii de alerta, se anuleaza restricțiile, cat și facilitațile din școli și universitați. Dispare obligativitatea purtarii maștii pentru elevi, iar universitațile nu mai pot organiza cursuri online . Incetarea starii de alerta inseamna, in educație, “revenirea totala la starea de…

- Un exercițiu militar la care vor participa aproape o mie de soldați romani și americani, cu sute de tancuri și vehicule blindate, va fi demarat in comun, pe poligonul Smardan din județul Galați. Conform MApN, cei 900 de militari cu peste 70 de mijloace de lupta se vor instrui in comun, in perioada 2-10…