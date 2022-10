Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a anunțat companiile inscrise la licitația 5G și, nicio surpriza, sunt cei trei mari operatori mobili de la noi. Mai exact, Orange Romania, RCS & RDS (Digi Mobil) și Vodafone Romania. Telekom Mobil Romania nu s-a inscris, dar este cunoscut faptul ca operatorul cauta un cumparator pentru afacerea…

- ”Pana joi, 27 octombrie 2022, data limita de depunere, ANCOM a primit 3 candidaturi de participare din partea ORANGE ROMANIA S.A., RCS & RDS S.A. si VODAFONE ROMANIA S.A. in cadrul procedurii de selectie competitiva organizata pentru alocarea celor 555 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si…

- In cadrul ultimei ședinței Consiliului Consultativ, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a aprobat modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aprobat, la ultima sedinta a Consiliului Consultativ, modificarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub…

- Bucureștiul gazduiește, de luni, Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU). Aproape 2.500 de delegați din 193 de țari se reunesc, timp de 3 saptamani, la Palatul Parlamentului. 70 de miniștri din intreaga lume și-au anunțat prezența la eveniment, al carei coordonator…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale ar urma sa primeasca de la operatorii de telefonie codul unic al fiecarei cartele SIM, potrivit unui proiect al Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), pus in dezbatere publica, relateaza Europa FM. Acest lucru va permite…

- ”Joi, 11 august 2022, ANCOM organizeaza o dezbatere publica pe marginea proiectului de hotarare a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800…

- Potrivit informațiilor furnizate de catre ANCOM, in primele 6 luni ale acestui an au fost portate 614.124 de numere de telefon, din care 94%, respectiv 577.415 sunt numere de telefonie mobila și 36.709 numere de telefonie fixa. 84% din numarul de portari din prima jumatate a anului au fost realizate…