- Un purtator de cuvant al familiei regale a declarat ca Regele Charles al Marii Britanii nu va marca prin evenimente publice oficiale sau reuniuni private ale familiei implinirea unui an de la moartea mamei sale, fosta regina Elisabeta a II-a, transmite Digi24.ro .

- Regele Charles al Marii Britanii va marca marti 400 de ani de la publicarea editiei First Folio a pieselor lui William Shakespeare printr-un eveniment care reuneste actori si regizori la Castelul Windsor, informeaza Reuters.Charles a apelat la Shakespeare in primul sau discurs in calitate de rege,…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a clarificat pentru Sunday Times comentariile recente pe care le-a facut despre Ucraina si care au starnit unele controverse, relateaza EFE.In marja summitului NATO de la Vilnius, miercuri, ministrul britanic sugerase ca Ucraina ar trebui sa isi arate "recunostinta"…

- Cei mai mulți dintre noi au fost instruiți inca de dinainte de a putea vorbi sa zambeasca atunci cand cineva le face o fotografie. Cu toate acestea, nu in orice imagine ne este permis sa zambim, deși ne este un gest refelex și cat se poate de normal. Iata de ce nu ai voie sa zambești in poza de pașaport…

- Vizita Regelui Charles al III-lea in Romania va avea un caracter privat, urmand ca monarhul sa aiba o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie. Regele Charles saluta relatia speciala cu Romania si vrea intensificarea relațiilor bilaterale „Cand am venit aici am simțit o legatura…

- Regele Charles al III-lea, care vine, vineri, 2 iunie, intr-o vizita privata in Romania, va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres.Potrivit agendei prezidențiale, regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale și va…

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat, pentru Agerpres, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, adaugand ca monarhul se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie.De altfel, a aratat diplomatul, este prima…

- Am aflat cand vine Regele Charles in Romania. E oficial, care este data anunțata de autoritați. Charles a mai fost de multe ori in țara noastra, aici avand chiar mai multe proprietați cumparate, insa niciodata in calitate de rege. Charles a fost incoronat Rege al Marii Britanii pe data de 6 mai. Charles…