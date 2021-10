Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, Capitala a depasit pragul de 11 la mie si doar 5 localitati nu sunt in scenariul rosu.

- Romania a inregistrat sambata 12.590 de cazuri noi de COVID-19, un nou maxim al pandemiei, iar numarul județelor care sunt in scenariul roșu a ajuns la 26, dupa ce județele Alba, Galați și Caraș-Severin au inregistrat o incidența a cazurilor de peste trei cazuri la mia de locuitori. Astfel, accesul…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Judetul Satu Mare a intrat in scenariul galben, avand o incidenta a infectarilor, cumulate la 14 zile, de 2,53 cazuri la mia de locuitori. Celelalte judete si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus. Cea mai mare incidenta la mia de locuitori…

- Reluarea cursurilor, din noul an școlar 2021 – 2022, la Seminariul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” din Alba Iulia a avut loc astazi, de la ora 09.00, cu prezenta fizica, la fel ca și in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii…

