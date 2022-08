Doar Symmetrica vrea să pună pavele pentru 20 de milioane de lei Primaria a primit o singura oferta in cadrul licitatiei pentru modernizarea de trotuare si alei pietonale. Este vorba despre acelasi operator Symmetrica, firma care, anterior, a mai avut contracte similare incheiate cu municipalitatea ieseana. In cazul de fata, acordul-cadru va fi semnat pe o perioada de 24 luni si vizeaza reabilitarea a 100.000 mp. Valoarea estimata a contractului se ridica la peste 20 milioane lei. Conform proiectului tehnic de executie, lucrarile vor avea loc in zone precum Pacurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Cantemir, Nicolina, Frumoasa, Tatarasi Sud, Dancu, Aviatiei, ticau,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

