- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar zece persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.583 de teste, din care 366 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,44, dupa ce in ziua precedenta a fost 0,46. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 98 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.665 de teste, dintre care 436 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 2,46, dupa ce in ziua precedenta a fost 2,57. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 71 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 317 teste, dintre care 68 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 3,22, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,37. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 170 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.210 de teste, dintre care 613 teste rapide. Rata de infectare a scazut la 3,60, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,76. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 169 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.548 de teste, dintre care 509 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 4,53, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,67. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 123 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 377 de teste, dintre care 118 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 5,14, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,29. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 212 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.189 de teste, dintre care 273 de teste rapide. Rata de infectare a scazut la 5,29, dupa ce in ziua precedenta a fost 5,37. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitatii:…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 447 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.613 teste, dintre care 729 de teste rapide.Din nou, foarte multe cazuri s-au inregistrat in Timisoara: 254. Rata de infectare a crescut de la 5,84 la 5,90. Numarul de persoane confirmate COVID-19…