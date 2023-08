Doar șase locuri au fost disponibile pentru persoanele care au suferit arsuri grave in exploziile de la stația GPL din Crevedia, a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In total sunt 58 de pacienți. Am avut doua decese in total, unul din pacienți cu arsuri de 90%. Doi pacienți au fost […] The post Doar șase paturi pentru mari arși, disponibile in Capitala. Datele dezastrului vin de la Ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .