- Neftchi, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf (47 de ani) in Azerbaidjan, a remizat pe teren propriu cu modesta Turan, scor 0-0. Susținatorii echipei din Baku l-au contestat dur pe antrenorul roman. Pauza internaționala și conflictul cu Anamaria Prodan nu i-au prins bine lui Reghecampf. Neftchi…

- Echipa pe care Laurențiu Reghecampf o antreneaza in Azerbaidjan a pierdut meciul cu liderul Qarabag cu scorul de 3-1. Mai mult presa din strainatate scrie despre el ca ar avea parte de defaimare in Romania, in urma scandalului cu soția sa Anamaria Prodan. Ce se intampla cu Laurențiu Reghecampf și echipa…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Laurențiu Reghecampf s-a intors in Azerbaidjan dupa scandalul cu Anamaria Prodan, fosta lui soție. Sambata, echipa lui va juca pe terenul lui Karabah, liderul campionatului. Antrenorul lui Neftchi nu are postul in pericol, deși Anamaria Prodan a cerut clubului din Baku sa-l concedieze. Dupa apariția…

- Laurențiu Reghecampf incearca sa uite cat mai rapid scandalul din strada cu Anamaria Prodan și se concentreaza la fotbal. Echipa lui, Neftci Baku, are meci important sambata, in campionat, cu liderul Qarabag și antrenorul roman a explicat ce iși dorește de la jucatorii lui. Laurențiu Reghecampf, cu…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns rapid și in presa din Azerbaidjan, iar jurnaliștii au scris ca oficialii clubului Neftci Baku iși susțin antrenorul. Acum circula o noua varianta, destul de stranie. Reghe s-ar fi impacat cu soția și ar avea mari șanse sa fie numit selecționerul…

- In direct la GSP LIVE, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a dezvaluit ca in vara l-a ofertat pe Laurențiu Reghecampf, dupa ce acesta a fost dat afara de CS Universitatea Craiova. Antrenorul de 46 de ani, afla in prezent la Neftci Baku, a mai lucrat cu Mititelu in 2011, cand a fost dat afara ca urmare…

- Gigi Becali a analizat posibila numire a lui Mirel Radoi, pe banca tehnica a gruparii CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint. „Daca are curajul asta Radoi, bravo lui! Eu, daca era in locul lui, spuneam ‘vin vineri dimineata la antrenament’. Adica dupa meci. Pai, la noi, Dica a avut curajul…