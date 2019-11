Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a semnat astazi un contract pentru livrarea a 16 tramvaie noi. Licitatia a fost adjudecata de catre turcii de la Bozankaya in detrimentul polonezilor de la PESA. Va prezentam randarile: Contractul a fost semnat din partea companiei turcesti de catre Yigt Belin, director de export. Contractul…

- Deocamdata, municipalitatea nu a anuntat castigatorul, in conditiile in care, cel mai devreme, furnizorul poate fi anuntat dupa 1 noiembrie, zi in care expira perioada de contestatii. La procedura au participat producatorul polonez PESA si turcii de la Bozankaya. Despre cealalta achizitie, organizata…

- 'Se vor gasi peste tot. In benzinarii, se vor putea achizitiona si online, prin sms, deci prin toate mijloacele moderne. Nu se vor face cozi, asa cum am auzit pe cineva. Banii obtinuti din vigneta Oxigen, asa cum scrie si in proiect, vor merge catre proiecte de mediu si catre proiecte de mobilitate.…

- Traseele de tramvai 1 și 13 vor fi deviate incepand de sambata, 19 octombrie, cand vor incepe lucrarile de reabilitare a caii de rulare a vagoanelor pe Bulevardul Țuțora. Așadar, in circulația mijloacelor de transport public vor aparea urmatoarele modificari: Tramvaiele de pe traseele 1 și 13 vor circula…

- Avand in vedere numarul mare de pelerini care vin in municipiul Iasi cu trenul, pentru a participa la sarbatoarea Sfintei Parascheva, politistii de la transporturi transmit cateva recomandari pentru a preveni victimizarea in perioada calatoriei cu trenul, mai ales cand aceasta se efectueaza noaptea.…

- Veolia Energie incepe furnizarea agentului termic in municipiul Iasi ca urmare a scaderii temperaturilor, in ultimile nopti si a previziunilor meteorologice pentru urmatoarele zile. Echipele Veolia vor monitoriza permanent sistemul, pregatite sa intervina urgent in situatia producerii unor avarii, informeata…

- Una dintre cele patru victime ale accidentului din Baltești, Iași, era cadru didactic, iar moartea sa a indoliat elevi și colegi deopotriva. Manuela Danilcenco avea 52 de ani și a murit in mașina in care se afla impreuna cu soțul, fiul lor de 23 de ani și iubita acestuia.

- Primarul Nicolae Robu și directorul ADR Vest Sorin Maxim au semnat marți, la primarie, contractul pentru cea de-a doua etapa pentru innoirea flotei de tramvaie, pe fonduri europene. Proiectul prevede achiziția a șapte tramvaie cu cel puțin 170 de locuri fiecare, insa firma care a caștigat…