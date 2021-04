Stiri pe aceeasi tema

- „Vaccinul produs de Johnson&Johnson va ajunge in centrele de vaccinare saptamana viitoare”, a anuntat, miercuri, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Acestea vor fi, cel mai probabil, folosite in centrele mobile si drive thru sau de catre medicii de familie.

- Johnson & Johnson va suspenda temporar livrarea de vaccin COVID-19 catre Uniunea Europena. Romania urma sa primeasca 60.000 de doze maine. Johnson & Johnson va intarzia distributia vaccinului sau COVID-19 in Europa din cauza rapoartelor privind cheagurile de sange. „Am luat decizia de a intarzia in…

- Niciunul dintre cele 27 de state membre UE nu si-a atins, la sfarsitul lui martie, obiectivul de a vaccina 80% dintre persoanele in varsta de peste 80 de ani, insa o accelerare a livrarii vaccinurilor impotriva covid-19 ar urma sa permita Uniunii Europene sa atinga o ”imunitate colectiva” impotriva…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca de acum persoanele aflate pe lista de așteptare pentru vaccin vor fi notificate o singura data, nu de trei ori, așa cum se proceda pana in prezent. Aceasta decizie a fost luata cu scopul de a accelera rularea persoanelor in vederea programarii…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccianre, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca vaccinul de la Johnson&Johnson va ajunge in Romania la jumatatea lunii aprilie. Acesta a mai precizat ca fiind vorba despre o singura doza se preteaza mai mult centrelor mobile, a precizat el. „Pentru…

- Printre cei vaccinați astazi, persoana cu numarul 1.000.000 este Valentina Fulga, in varsta de 86 de ani. La evenimentul gazduit de Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti au participat prim-ministrul Guvernului Romaniei, Florin Cițu, președintele CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghița, și secretarul…

- Președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, va susține obișnuita conferința de presa saptamanala la Palatul Victoria la ora 14:30. Printre temele de discuție care vor fi abordate la intalnirea cu presa vor fi stadiul vaccinarii…

