Doar patru şcoli din Craiova mai au after school Doar patru scoli din Craiova au program after school sau „scoala dupa scoala” (SDS). Acesta este un program complementar programului școlar obligatoriu, care ofera oportunitați de invațare formala și nonformala, pentru consolidarea competențelor, invațare remediala și accelerare a invațarii prin activitați educative, recreative și de timp liber și se adreseaza atat elevilor din invațamantul primar, cat și elevilor din invațamantul secundar. Potrivit inspectorilor scolari, in Dolj, programul „scoala dupa scoala” a prins mai mult in mediul rural, acolo unde astfel de programe sunt derulate pe fonduri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

