- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 89 de cazuri Covid-19, in Romania. 63 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 47 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, trei…

- 19 persoane au fost confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in Timiș, conform datelor furnizate de DSP. Au fost efectuate 148 de teste, din care 123 teste rapide. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate confirmate COVID-19 – 226, din care 58 sunt internate la ATI. Șase pacienți…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 528 de teste, dintre care 162 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BELINȚ 1, CENAD 1, DUDESTII NOI 1, DUDESTII VECHI 1, DUMBRAVITA 2,…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 3.852 persoane, fiind efectuate 26.132 de teste RT-PCR si 11.385 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.518 de pacienti. Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.020.301…

- La nivel național au fost confirmate 5.498 de noi infectari cu coronavirus, 233 dintre acestea fiind din Timiș. 154 de persoane au murit, majoritatea avand boli asociate. Sunt 1.448 de pacienți la ATI.

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 6.204 persoane, fiind efectuate 27.234 de teste RT-PCR si 13.153 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.405 de pacienti, un nou record. Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- La nivel național au fost confirmate 6.516 de noi infectari cu coronavirus. 346 dintre acestea sunt din Timiș. 116 de persoane au murit de joi pana vineri, majoritatea avand boli asociate. La ATI crește iar numarul de pacienți.

- La nivel național au fost confirmate 6.651 de noi infectari cu coronavirus. 385 dintre acestea sunt din Timiș. 140 de persoane au murit de miercuri pana joi, majoritatea avand boli asociate. La ATI sunt 1.348 de pacienți internați.