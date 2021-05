Doar patru localități din Teleorman mai sunt în scenariul roșu Social Doar patru localitați din Teleorman mai sunt in scenariul roșu mai 12, 2021 11:10 Ultimele date furnizate de DSP Teleorman arata ca scade numarul localitaților aflate in scenariul roșu din județ. Astfel, conform raportarii valabile la data de 12 mai 2021, doar pentru Bragadiru, cu o rata de incidența a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 de 6.05 la mia de locuitori, Saceni, cu 5.59 la mie, Moșteni – 4.42 și Branceni – 3.05, mai sunt in vigoare restricțiile de circulație aplicabile in scenariul roșu, respectiv carantina de noapte incepand cu ora 20.00 și magazine inchise de la ora 18.00,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

