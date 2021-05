Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava a aprobat joi, 29 aprilie, in ședința extraordinara, in sistem online, ședința convocata de prefectul Iulian Cimpoesu, scenariile de funcționare a unitaților de invațamant din județ, dupa reluarea cursurilor, pe 5 mai, dupa ...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, intrunit in aceasta dupa-amiaza, a adoptat hotararea de modificare a scenariilor in care iși vor desfașura activitațile unitațile de invațamant din judetul Timis, inceptnd de luni, 29 martie. In municipiul Timișoara și comunele Dumbravița, Giroc, Ghiroda…

- Astazi, 26 martie, conform scenariilor actualizate pentru ultima saptamana de școala emise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, inaintea vacanței de primavara, 31 de școli din Neamț din scenariul verde in cel galben. In urma hotararii adoptata de CJSU Neamț, mai sunt doar 118 școli in scenariul…

- Incepand de luni, 15 martie, in judetul Timis 112 scoli si gradinite vor fi in scenariul verde, 197 in cel galben, iar cele mai multe, 282, vor fi in scenariul rosu. De asemenea, 131 de unitati de invatamant isi vor schimba scenariul. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul…

- A fost adoptata Hotararea nr. 57/05.03.2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, privind aprobarea scenariilor de functionare pentru unitatile de invatamant din judetul Dambovita, incepand cu data de 08.03.2021. In consecinta, de lunidesfasoara activitatile in format clasic numai 274 de…

- Ținand cont de rata de infectare din localitațile timișene, din 15 februarie, 4 unitați școlare din județ incep cursurile in scenariul online, una dintre ele fiind declarata focar in ultimele 24 de ore. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a transmis lista cu scenariile valabile in urmatoarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a aprobat, in sedinta de vineri, ca 154 de unitati de invatamant sa functioneze in scenariul galben, 57 in cel rosu si 42 in cel verde. "Se aproba scenariul de functionare corespunzator fiecarei unitati de invatamant din judetul Ilfov…