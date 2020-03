Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut, 2,67 de milioane de femei dețineau carnet de conducere a unui autovehicul, in Romania, conform datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cifra reprezinta circa o treime din totalul celor 7,9 milioane de persoane care dețineau permis.…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania, in ianuarie, s-a ridicat la 47.244 de exemplare, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi luna din 2018, din acest total 12.489 fiind unitati noi, mai putine cu 10,49% raportat la perioada de referinta, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere…

- Parcul de autovehicule al Romaniei a crescut anul trecut cu 6,9%, respectiv cu aproximativ 515.000 de unitati, ajungand la circa opt milioane de unitati, potrivit unui comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto din Romania, remis, luni, AGERPRES. Cifrele APIA, care citeaza…

- Luni, 6 ianuarie 2020, am avut bucuria sa deschidem noul punct de lucru al Serviciului taxe și impozite din cadrul Primariei Municipiului Focșani. Situat la adresa Cuza-Voda nr. 56, in locația fostei coletarii vamale, acesta beneficiaza de o parcare generousa in imediata apropiere a Serviciului Public…

- Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley sau Aston Martin, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a depasit, in Romania, 147.700 de unitati in primele zece luni ale anului, in crestere cu 21,5% fata de aceeasi perioada din 2018, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.…