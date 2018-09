Doar o echipă din opt se apropie de „Elită” ! Astazi se disputa, deja, a saptea etapa din fazele preliminare ale intrecerilor de juniori rezervate jucatorilor sub 19, respectiv sub 17 ani. Practic, au mai ramas doar 4 etape de desfasurat, iar concluziile privind echipele prahovene sunt clare – dintre cele 4 cluburi care au inscrise echipe in intrecere (Petrosport, Petrolul, CSM Ploiesti fac parte din grupa X si Astra – grupa IX, fiecare cu cate doua formatii, cate una pentru fiecare categorie de varsta) doar unul are sanse sa reprezinte judetul la “Elita”. Este vorba despre formatia de juniori A a Petrosportului (foto), elevii lui Iulian… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

