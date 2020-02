Doar la Veranda! Iepure copt în fân Doar in meniul localului Veranda puteți gasi iepure copt in fan, o delicatesa care merita incercata. Practic vorbim despre o pulpa de iepure invelita intr-o crusta de piure cu fan coapta la cuptor și servita cu sfecla roșie coapta și sos de hrean. Doar la Veranda puteți incerca o așa rețeta și sa va bucurați de savoarea carnii de iepure. Friptura de iepure Iepurele este o carne nemaipomenit de frageda, de care putem profita de fiecare data cand o gasim in magazine. De exemplu, in strainatate carnea de iepure este destul de piperata. Va prezentam o rețeta pe care o puteți face acasa și este la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

