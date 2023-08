Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale din Ucraina, a declarat pe Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”.„Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…

- Actuala contraofensiva, lansata pentru a recuceri teritoriile ucrainene ocupate de fortele ruse, va fi "lunga si dificila", a estimat miercuri, 19 iulie, Kievul, care a precizat ca are nevoie de noi tancuri occidentale si avioane de vanatoare F-16, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Fortele ucrainene…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a expus trei scenarii pe care conducerea ucraineana le examineaza privind incheierea razboiului declansat de Rusia.

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a expus joi, intr-o interventie televizata, trei scenarii pe care conducerea ucraineana le examineaza privind incheierea razboiului declansat de Rusia: victoria, infrangerea sau un probabil acord „Minsk 3”.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a dat o replica taioasa omologului sau bulgar, Rumen Radev, cu care s-a intalnit joi, 6 iulie, la Sofia, declaratiile, surprinse de camerele de luat vederi, intervenind dupa ce presedintele Bulgariei a numit razboiul din Ucraina „conflict” si si-a reiterat…

- Consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, afirma ca Rusia face toate eforturile pentru a transforma razboiul din Ucraina intr-un conflict inghețat și arata care sunt pașii urmatori pe care ii va face Rusia. Potrivit evaluarii lui Mihailo Podoliak, planurile lui Putin…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…