- Subvenții, doar pentru fermierii cu certificat de formare profesionala. Asta prevede ordinul de ministru publicat de Ministerul Agriculturii. Astfel, fermierii ar urma sa faca un curs online, platit tot de ei, daca vor sa primeasca bani de la stat.

- Timofi Milovanov, fost ministru in primul cabinet din mandatul lui Volodimir Zelenski, a explicat ca razboiul nu se poate termina decat printr-o victorie militara care va afecta Rusia pe plan economic și politic intr-o masura care sa nu ii mai permita reluarea razboiului. Discuția despre obiectivul…

- Fermierii vor avea la dispozitie 500 de milioane de lei in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita in agricultura, a anuntat, joi, in sedinta de guvern, premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost pusa sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului in care un motociclist a fost grav ranit dupa ce a fost lovit de mașina condusa de Macovei. Actual avocat,…

- Directia de Sanatate Publica Buzau a declarat primul focar de gripa la o scoala din comuna Smeeni, dupa ce noua copii de toate varstele s-au imbolnavit. Potrivit DSP Buzau, noua copii din satul Udati, comuna buzoiana Smeeni, au fost diagnosticati cu gripa, reprezentand aproape jumatate din efectivul…

- Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate uși, scrie publicația NewsBucovina.ro. Toate geamurile montate la școala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu – actual deputat – a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații, fiind acuzat de trucarea unui concurs de angajare in minister.…