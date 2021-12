Doar femeile să primească subvenții pentru mașini electrice. Propunere controversată Pentru a ajunge la neutralitatea carbonului prin toate mijloacele posibile, Ministerul Mediului din Finlanda examineaza in prezent daca stimulentele fiscale ar putea incuraja femeile sa cumpere mașini electrice. O cincime din emisiile de carbon ale Finlandei sunt cauzate de mijloacele de transport, 53% din acestea fiind generate de autoturisme particulare. Potrivit planului provizoriu al Ministerului […] The post Doar femeile sa primeasca subvenții pentru mașini electrice. Propunere controversata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

