Stiri pe aceeasi tema

- Deian Sorescu reclama ca nu poate avea la FCSB apetitul la gol pe care-l l avea la Dinamo din moment ce e folosit in flancul drept al defensivei. Ex-dinamovistul pare sa fi avut dreptate: la noua minute dupa ce a fost avansat ca extrema, a inscris pentru roș-albaștri in deplasarea de la Pitești cu FC…

- Strategia lui Marius Croitoru de la Botoșani nu da roade și la FC Argeș, un club pe care, de cand l-a preluat, a mai caștigat un singur meci in Superliga. Antrenorul a transferat o echipa intreaga in iarna, dar piteștenii sunt cei mai slabi din campionat in 2023. La clubul lui Valeriu Iftime, antrenorul-scouter…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, e intr-un mare pericol sa fie demis in curand din cauza rezultatelor dezastruoase. Are șapte meciuri la rand fara victorie in Liga 1. Foarte bun la Botoșani in 3 sezoane, Marius Croitoru nu reușește sa-și mai aplice nicaieri cu succes rețeta care i-a adus succes…

- Dupa Mihai Pintilii, antrenorul de la FCSB, și Marius Croitoru, tehnicianul de la FC Argeș, și Eugen Neagoe ar putea avea probleme cu Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori. Eugen Neagoe a cerut rezilierea unilaterala a contractului cu U Cluj pentru a semna cu CS Universitatea Craiova, dar inca nu…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre cazurile lui Mihai Pintilii și Marius Croitoru, antrenorii de la FCSB și FC Argeș, care nu au insa licențe PRO și carnete de antrenor. Marius Croitoru a fost suspendat 4 etape de FRF pentru ca a acționat ca antrenor principal, deși nu…

- FRF cauta o modalitate de modificare a regulamentului astfel incat numai „principalii” din acte sa mai poata transmite indicații in timpul meciurilor. Mihai Pintilii, de la FCSB, și Marius Croitoru, de la FC Argeș, nu vor mai putea sa comunice direct cu jucatorii lor. Școala de Antrenori continua sa…

- Fostul mare jucator Basarab Panduru, in varsta de 52 de ani, e dezamagit de scaderea brusca de randament a lui Alexandru Ișfan (22 de ani), extrema dreapta a celor de la FC Argeș. In vara, Ișfan se afla pe lista de transferuri a granzilor din Liga 1, inclusiv pe cea a lui Gigi Becali. Patronul de la…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, și-a facut apariția pe Arena Naționala la duelul de luni seara dintre FCSB și FC Botoșani, incheiat 1-0. Tehnicianul se afla in grațiile ambelor cluburi, insa o noua experiența in Superliga e exclusa in acest sezon. Croitoru este din octombrie antrenorul celor…