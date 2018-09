Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru locuitorii satului Zahoreni din raionul Orhei. O portiune de peste jumatate de kilometru de drum, care leaga strada centrala cu biserica, a fost reabilitata, iar oamenii vor ajunge mai usor spre lacas.

- In urma sesizarilor primite de la locuitorii din zona soselei Iasi - Barnova in mod direct, pe retelele de socializare si prin intermediul mass-media, primarul Mihai Chirica a avut in aceasta dimineata, de la ora 10.00, la Palatul Roznovanu, o discutie cu o parte a acestora. Ascultand plangerile cetatenilor,…

- Administrația intreprinderii agricole „Drebozaci", care arendeaza pamanturile localnicilor din Drepcauti, raionul Briceni, și un grup de localnici care iși doresc ca intreprinderea sa activeze in continuare, il acuza pe primarul localitații, Ghenadie Ioxa, de abuz de putere. Ei spun ca din cauza acțiunilor…

- "Prin ordin de ministru am decis punctual sa se distruga culturile de porumb, dar numai in zonele de focar unde a fost confirmata pesta porcina africana la porc mistreț", a declarat Petre Daea pentru libertatea. De ce? Pentru ca mistreții, principalii transmițatori de pana acum ai molimei,…

- Localnicii din Carpinet, judetul Bihor se pot lauda cu multe lucruri demne de cinste si mandrie, care sa ii plaseze oricand in prima parte a unui top al superlativelor autohtone. Pastrarea istoriei si a traditiilor autohtone nealterate, peisajele montane de o frumusete rara, cea mai spectaculoasa…

- Un șarpe imens a bagat spaima in locuitorii Slatinei. Șarpele boa, lung de mai bine de doi metri, era de fapt animalul de companie al unui turist german. Omul se plimba prin oraș cu șarpele de gat iar un locuitor a sunat la 112, solicitand intervenția Poliției. Oamenii legii l-au rugat sa-l țina in…

- Locuitorii municipiului Bacau vor avea, din nou, apa potabila diseara, anunta directorul general al Companiei Regionale de Apa, care precizeaza ca lucrarile au fost terminate si rezerva de apa va fi refacuta. Oamenii si institutiile nu au apa la robinete de sambata trecuta, dupa ce a fost avariata conducta…

- Multi dintre localnici traiesc in bordeie de lut, fara garduri si curent electric, iar mancarea o gatesc la cuptoare din lut in batatura. Oamenii nu au locuri de munca, oamenii traiesc de pe azi pe maine si singura sansa este plecarea in strainatate.