- Ministrul Muncii lanseaza un avertisment dur despre pensii. Puterea de cumparare a celor cu pensie medie scade dramatic. Raluca Turcan spune ca, in realitate un pensionar care are 1.500 de lei poate cumpara de fapt de 500 de lei.Raluca Turcan, ministrul muncii, anunța reformarea sistemului de pensii…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta nu a fost respins de Comisia Europeana, iar specialistii lucreaza la detaliile cerute, mentionand ca pentru Romania infrastructura care gestioneaza apa este esentiala si este "oportun" ca o parte…

- "Planul Național de Redresare și Reziliența este in lucru, in plin proces de consultari cu Comisia Europeana. Nu este un document final, acum, cel pe care realizam consultarile și nu este trimis oficial la Bruxelles. De aceea, toate modificarile și observațiile pe care le primim in aceasta perioada…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 116 noi cazuri COVID-19 la nivelul judetului Arges, care a ajuns la o rata de infectare cu noul coronavirus de 2,09 cazuri la mia de locuitori.Institutia Prefectului Arges informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica…

- Ministerul Muncii are in lucru doua proiecte de ordonanțe de urgența privind reglementarea semnaturii electronice in contractele de munca, astfel incat aceasta procedura sa devina treptat o regula, precum și flexibilizarea telemuncii, anunța Raluca Turcan. Ministrul Turcan susține ca pentru a simplifica…

- Bugetul initial de negociere alocat industriilor creative, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, este de 77 de milioane de euro. Potrivit documentului, care va fi supus dezbaterii publice, reformele si investitiile aferente acestei componente vizeaza cresterea rezilientei sectoarelor…

- "Deci bugetul este unul puternic echilibrat si va spun eu, unul care urmareste analizele pe care le fac specialistii de fiecare data cand apare un buget, anul acesta am vazut institutia independenta care in Romania are ca scop evaluarea modului in care a fost facut bugetul, Consiliul Fiscal, o institutie…