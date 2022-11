Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul iesean Filip Havarneanu sustine ca Ministerul Educatiei nu cunoaste nici la aceasta ora cati elevi au apelat la consilierii scolari, pentru a cere asistenta psihologica sau profesionala. Astfel, considera deputatul USR, sistemul ignora copiii vulnerabili si orice informatii care ar putea…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat un act normativ care vizeaza completarea Legii educatiei si prevede ca unitatile de invatamant vor putea organiza grupe de acomodare pentru prescolarii si elevii care nu au fost inscrisi pentru o perioada de doi ani in sistemul de invatamant din Romania,…

- Ieri, 26 septembrie 2022, a avut loc o bataie la o scoala din Iasi. O eleva nu si-a mai putut stapani nervii si a lovit-o cu palmele si picioarele pe o colega de clasa. Incidentul nefericit a avut loc la clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic „I.C.Stefanescu” din Iasi. Parintii copiilor implicati au fost…

- * Suma forfetara lunara in avans pentru a ajunge la scoala Elevilor scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu li se asigura o suma forfetara lunara pentru cheltuielile de transport, in functie de distanta intre localitatea de domiciliu si localitatea in care sunt scolarizati, dus-intors,…

- Consiliul National al Elevilor sustine ca, printr-un ordin privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor, elevii de clasa a cincea nu mai pot pimi burse de merit, iar cei din ciclul liceal care invata in alta localitate decat cea de domiciliu nu mai primesc bursa de ajutor social. Reprezentantii…

- Vrancea este pe lista județelor in care va fi implementat catalogul electronic in anul școlar 2022-2023 prin intermediul unui program pilot. Anunțul a fost facut pe 1 septembrie a.c. de reprezentanții Ministerului Educației printr-un comunicat de presa: „Ministerul Educației va continua pilotarea inregistrarii…

- Ministerul Educației a aprobat prin ordin de ministru lista celor 300 de unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale si unitati-pilot in care se implementeaza Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar in noul an școlar. Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, practic a fost dublat…

- Noua Lege a Educatiei, prevazuta in Proiectul Romania Educata, contine o parte destinata statutului si carierei personalului didactic, cu un capitol intitulat «Drepturi si obligatii ale personalului didactic». Drepturile specifice profesiei, pe care ar trebui sa si le insuseasca orice profesor, lipsesc…