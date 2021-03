Stiri pe aceeasi tema

- PNL a incercat castigarea de capital electoral cu salvarea COS de catre statul roman, dar USR este de alta parere. Partalemntarii de Dambovita cred ca numai un investitor privat din domeniul metalurgic ar avea capacitatea si interesul de a pune COS Targoviste pe picioare in cel mai scurt timp.

- Aproape 1 milion de elevi care nu au avut acces la internet in ultimul an au pierdut 24 de saptamani de scoala, iar riscurile ca rata de abandon scolar sa inregistreze "cresteri record" sunt foarte mari, potrivit unui comunicat al World Vision Romania, transmis, joi, AGERPRES. "La un an de…

Aproximativ 100 de salariați ai Combinatului de Oțeluri Speciale din Targoviște participa, astazi, la o mișcare de protest organizata de

- Combinatul de Oteluri Speciale (COS) din Targoviste ar putea ajunge in proprietatea unui cunoscut om de afaceri Indian, dupa ce Guvernul ar fi renuntat la preluarea activelor de o noua societate infiintata in subordinea Ministerului Economiei, scrie profit.ro.

Aurelian Cotinescu, președintele PNL Targoviște este increzator ca statul roman va prelua in cele din urma Combinatul de Oțeluri Speciale

- Guvernul a aprobat miercuri, 21 ianuarie, Hotarârea prin care noi categorii de persoane vor fi imunizate în etapa a 2-a din campania de vaccinare desfașurata la nivel național. Conform Hotarârii, casierii, angajații magazinelor de tip retail…

- Școlile de vara reprezinta o solutie corecta pentru recuperarea orelor pierdute pe parcursul crizei sanitare, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii AUR. "Au fost propuse masuri precum scoli de vara, in care sa poata fi recuperat intr-o maniera sintetica…

- Klaus Iohannis ne-a demonstrat de-a lungul celor 6 ani ca nimic nu-i poate sta in cale atunci cand iși dorește ceva. Nici Constituția, nici voturile romanilor. Incapațanarea cu care merge pana in panzele albe este singurul lucru constant din mandatele președintelui. A vrut Guvernul lui? L-a obținut.…