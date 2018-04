Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurat in decembrie 2016, cel mai modern centru de Mari Arși din Romania e in continuare nefuncțional. Abia recent, acesta a fost dotat cu doua paturi speciale, achiziționate de Ministerul Sanatații.

- In anul 2017, la Secția de Radiologie de la Spitalul Județean Timișoara s-au efectuat peste 114.000 de computer tomografii și radiografii, au fost examinați peste 68.000 de pacienți ai secțiilor de urgența, s-au facut 4.866 de investigații prin rezonanța magnetica și peste 10.000 de ecografii.…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- Sapte centre medicale din Fasia Gaza au fost nevoite miercuri sa-si inceteze activitatea din cauza lipsei de combustibil pentru alimentarea generatoarelor, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Situatia sanitara din Gaza a intrat intr-o 'faza fara precedent' din…

- Scandalul continua la Spitalul Clinic de Urgența Județean ”Pius Branzeu” Timișoara. Managerul insituției medicale a postat azi o scrisoare deschisa pe pagina sa de Facebook, pentru a replica acuzelor venite din partea unuia din foștii manageri, actualmente șef al Clinicii de Chirurgie Vasculara. Așa…

- Medicul Mihai Ionac, seful Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, singura de acest gen din vestul tarii, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX , ca cele 27 de paturi ale clinicii ar fi insuficiente, tinand cont ca, in ultimii ani, numarul pacientilor este in continua…

- Mai multe asistente de la Spitalul Judetean Timisoara il acuza pe seful Clinicii de Chirurgie Vasculara, medicul Mihai Ionac, ca le jigneste si ca aglomereaza sectia, internand nu doar urgentele, in timp ce Ionac spune ca ”jignirile” au fost simple ironii, iar sectia este aglomerata dupa ce a internat…

- Medicul Mihai Ionac, seful Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, singura de acest gen din vestul tarii, se plange ca cele 27 de paturi ale clinicii sunt insuficiente. Incepand cu anul 2015, pacientii sunt internati nu doar in saloane, ci chiar si pe coridorul clinicii.…