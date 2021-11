Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 noiembrie, numai comuna Ceahlau mai este in scenariu roșu SARS-COV-2, cu o rata a infectarilor de 7,54 la mia de locuitori. Toate celelalte localitați au o incidența sub 6 la mie. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate doar 54 de noi infectari in județul Neamț, 19 din Piatra Neamț, potrivit…

- 50 de localitați sucevene se afla in scenariul roșu avand rata de infectare mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori iar alte 35 se afla in scenariul galben avand rata de infectare mai mare de 2 la mie. Masurile restrictive au fost stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința…

- Nu mai putin de 38 localitati din judetul Suceava sunt in scenariul rosu, cu o rata de infectare mai mare de trei cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in comuna Iacobeni, de 9,16 la mie, cu 19 cazuri active. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ…

- Peste 600 de localitați din țara sunt in scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depașit 3 la mie. Dintre orașe, cea mai mare incidența este in Bragadiru, județul Ilfov, iar dintre comune, Ticvaniu Mare, din județul Caraș-Severin, care are rata de infectare de 14,1 la mie. Din…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis, vineri, ca 417 localitati au rata de infectare la 14 zile mai mare sau egala cu 3 la mie, 60 fiind municipii si orase. Capitala si 11 dintre municipiile resedinta de judet au peste 3 cazuri la mia de locuitori. O localitate din judetul Cluj-Napoca…

- Astazi, in județul Iași, a fost anunțat un numar record de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 dupa trecerea sezonului estival – 225 de cazuri noi, Iașul fiind devansat doar de București, cu 651 de cazuri și Timiș, cu 313. In zona Moldovei, cea mai ridicata incidența este in județul Suceava, unde se inregistreaza…

- Sase localitati din judetul Calarasi au trecut in scenariul galben, dupa cresterea alarmanta a imbolnavirilor cu COVID-19. Cea mai mre rata de infectare, 1,61/1.000 de locuitori, a fost inregistrata la Oltenita.

