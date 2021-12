Doar două județe din România mai sunt în scenariul galben 916 de noi cazuri de Covid și 78 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a informat marți Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internați 910 de pacienți. Pana astazi, 5 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.462 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.1.701.727 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 916 cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.783.630 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.416 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.695.283 de pacienți…

- Trei județe sunt in scenariul verde cu incidența sub 3 la mia de locuitori, iar alte trei județe au ramas la incidențe in jur de 6 cazuri confirmate la mia de locuitori - Bihor, cu Arad - 6,32, Bihor - 6,30 și Cluj - 5,98. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori…

- 7.589 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate aproape 65.000 de teste, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Pana marti, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.718.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate un numar de 599 de cazuri noi de COVID, arata datele oficiale prezentate de catre Grupul de Comunicare Strategica. Din acest punct de vedere judetul nostru este pe locul III in tara dupa Bihor unde au fost inregistrate 632 de noi cazuri si…

- Aproape 20.000 de persoane cu COVID sunt internate in spitale. 1.815 pacienți sunt in stare grava la ATI, dintre care 45 de copii. Din totalul pacienților internați, 476 sunt minori. 448 de decese și 16.110 cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore. Un tanar de 23 de ani, cu comorbiditați,…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…