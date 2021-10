Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a luat vineri, 22 octombrie, Hotararea nr. 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri trebuie aprobate prin Hotarare de Guvern,…

- Subprefectul Rudolf Stauder a declarat ca s-a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 7690/2021 de instituire a masurii de carantina zonala pentru comuna Groși, cu localitațile aparținatoare Groși, Ocoliș și Satu Nou de Jos. Masura intra in vigoare din aceasta seara, pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, vineri seara, ca avem nevoie urgenta de o lege care sa prevada, fie vaccinarea personalului din anumite domenii, fie testarea periodica. ”Nu mai este timp de asteptat”, afirma Arafat, cerand parlamentarilor sa voteze in regim de…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 1 octombrie, in jurul orei 18.40, la un incendiu de deșeuri menajere produs in municipiul Targu Mureș, pe strada Voinicenilor. "Au ars aproximativ 1.000 de kilograme de deșeuri menajere", a informat Biroul…

- Doar persoanele vaccinate sau cele vindecate de COVID au voie la restaurant, nunți, botezuri sau cinematograf, dupa ce Guvernul a adoptat, sambata, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, in localitațile in care incidența depașește 6 la mia de locuitori, sunt permise…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat ca joi, 30 septembrie, pe terminalul Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a avut loc un exercițiu comun cu tema "Gestionarea unei situații de urgența generata de un accident aviatic…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant, avand in vedere evoluția situației epidemiologice. In prezent sunt confirmați 90 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu precizarea ca o parte dintre aceștia nu…

- CJSU a aprobat masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Baia Mare, unitatea administrativ-teritoriala Seini și comunele Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea. Subprefectul de Maramureș, Eniko-Erzsebet Krizsanovszki a menționat ca in ședința extraordinara…