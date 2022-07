Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite si Thailanda au semnat duminica acorduri vizand adancirea relatiilor deja puternice intre cele doua tari, in contextul in care Washingtonul isi intensifica eforturile de a contracara influenta in crestere a Chinei in Asia, transmite Reuters.

Cocktailul de anticorpi dezvoltat de compania AstraZeneca pentru prevenirea maladiei COVID-19 a fost autorizat intr-o zona de turism medical din provincia Hainan, situata in sudul Chinei, inaintea unei eventuale aprobari la nivel national, a anuntat marti presa locala chineza, citata de Reuters.

Autoritatile ucrainene le-au cerut luni civililor sa paraseasca "de urgenta" orasul Lisiceansk, din regiunea estica Lugansk, din cauza atacurilor fortele ruse, informeaza Reuters, potrivit agerpres.

Autoritatile din capitala Chinei au avertizat luni ca o crestere accentuata a numarului de cazuri de COVID-19 asociate unui bar non-stop a atins un nivel critic, iar orasul cu 22 de milioane de locuitori se afla intr-o "cursa contra cronometru" pentru a limita cel mai grav focar al sau inregistrat

Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta

Autoritatile din Pakistan au plasat serviciile de salvare in stare maxima de alerta in contextul in care un nou val de canicula s-a abatut asupra acestei tari din Asia de Sud, aflata in prima linie a luptei globale impotriva impacturilor provocate de schimbarile climatice, informeaza Reuters.

Autoritatile spaniole au detectat programul de spionaj Pegasus in telefoanele mobile ale premierului Pedro Sanchez si ministrului Apararii, Margarita Robles, a anuntat luni ministrul Presedintiei, Felix Bolanos, potrivit Reuters si AFP, arata Agerpres.