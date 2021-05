Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca rezultatul concursurilor privind sefia caselor judetene de asigurari de sanatate ne ”loveste pe toti”, intrucat ”5 din toata sefimea caselor judetene de sanatate din Romania au promovat”. ”Sefi le-a placut sa fie, considerau ca merita, pun…

- Doar cinci candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de directori de case de asigurari de sanatate au trecut de proba scrisa, 28 au fost respinsi, iar 11 – absenti, arata un document publicat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate . Punctajele celor admisi au variat intre 70,10…

- La inceputul acestei luni a demarat un concurs pentru ocuparea a 37 de posturi de director general la Casele județene de asigurari de sanatate. In timp ce in unele județe, pe un loc s-au batut mai mulți candidați, in Timiș nu s-a inscris nimeni la concurs. Aproape jumatate dintre participanții inscriși…

- Dintre cei 33 de candidati care au participat la concursul pentru posturile de directori generali ai caselor judetene de asigurari de sanatae, doar cinci au trecut examenul scris. La Timis nu a fost depus niciun dosar. Singurii candidați care au trecut examenul scris, avand note peste 7, și se pregatesc…

- Dezastru total la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor de director al Casei de Asigurari de Sanatate din 35 de judete si din Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti care a avut loc, joi,…

- A inceput concursul pentru ocuparea a 37 de posturi de director general la Casele județene de asigurari de sanatate. Daca in unele județe postul este vanat de trei-patru candidați, in Timiș nu s-a inscris nimeni. La fel și in alte doua județe din țara.

- Deși decizia organizarii concursurilor a fost luata in mandatul fostului ministrul al Sanatații, examenele vor avea loc dupa calendarul stabilit. In data de 6 mai urmeaza sa aiba loc concursurile pentru ocuparea posturilor de director la Casele județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) și Casa OPSNAJ,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus, in urma cu cateva zile, la Ploiesti, ca isi doreste organizarea concursurilor pentru posturile de directori de scoli inainte de vacanta de vara, dar dupa examenele nationale, aratand ca angajatii din sistem au nevoie de odihna si ar fi "nedrept" ca acestea…