- Reprezentanții primariei Aiud au facut public faptul ca doar puțin peste 41% din elevii aiudeni care sunt in anii terminali și care in aceasa vara vor susține exemenele de Bacalaureat sau Capacitate au optat sa revina de marți, 2 iunie 2020, la școala, pentru pregatirea examenelor care ii așteapta in…

- Mai puțin de jumatate dintre elevii claselor terminale au anuțat ca vor participa, in perioada 2-12 iunie, la pregatirea pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, transmite Inspectoratul Școlar al Municipiului București intr-un comunicat.

- Institutul National de Sanatate Publica a postat in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta. Documentul poate fi consultat pe pagina de web a INSP, www.insp.gov.ro, sectiunea Comunicate Redam, in randurile de mai jos,…

- Elevii care sunt diagnosticati cu coronavirus pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala și in spital, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. „Acestia (elevii diagnosticati cu COVID-19 – nr.)) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in sala…

- Ziarul Unirea EVALUARE NATIONALA 2020 și BACALAUREAT 2020 pe baza mediilor anilor de studii, PROPUNEREA unui sindicat din invațamant EVALUARE NATIONALA 2020 și BACALAUREAT 2020 pe baza mediilor anilor de studii, PROPUNEREA unui sindicat din invațamant Examenele naționale din acest an nu vor putea fi…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca a semnat luni ordinul cu privire la noile programe pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat, respectiv materia studiata pana la inceputul semestrului al doilea, acesta urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial. „Ieri am semnat si ordinul…

- Starea de urgenta afecteaza elevii care anul acesta urmeaza sa sustina examenele de capacitate si bacalaureat. In timp ce elevii din clasa a XII-a recapituleaza materiile parcurse, elevii de clasa a VIII-a...