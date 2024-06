Stiri pe aceeasi tema

- Euro 2024, rezultate azi, 15 iunie. In primul meci al zilei de sambata, Elveția a trecut de Ungaria (3-1). Apoi, Spania a facut senzația la Berlin, unde a trecut cu brio (3-0) de Croația. Meciul Italia - Albania (2-1) a avut una start dinamic, primul gol fiind la doar 23 de secunde de la inceperea meciului,…

- Șeful Comisiei UEFA pentru arbitri, Roberto Rosetti, a anunțat, in cursul zilei de miercuri, ca toate deciziile de arbitraj stabilite cu ajutorul asistenței video vor fi explicate in timp real la stadion și pentru telespectatori in timpul Campionatul European din Germania, programat sa se desfașoare…

- Coplesiti de miza meciului, dupa parcursul bun din play-off, care a oferit iluzia barajului, CS Blejoi a parut ca… și-a dorit mai mult vacanța. Planurile de baraj au fost stopate de cȃstigatoarea merituoasa a seriei, Dinamo, iar cand iei 7 goluri pe teren propriu , chiar ca nu mai ai ce comentarii sa…

- Seful Comisiei de Arbitri a UEFA, italianul Roberto Rosetti, a clarificat ca doar capitanul echipei va avea privilegiul de a comunica direct cu arbitrul la Euro-2024, conform informațiilor furnizate de lequipe.fr. „Arbitrii vor fi hotariți in a-și menține autoritatea fața de gesturile inadecvate și…

- Arbitrul de scaun bulgar Pavel Atanasov a primit interdictie pe viata din tenis dupa ce si-a retras apelul pentru incalcari legate de pariuri si acuzatii de coruptie, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA), potrivit news.ro

- Comisia Centrala de Arbitri l-a delegat pe Szabolcs Kovacs sa conduca prima semifinala din Cupa Romaniei la fotbal, ediția 2023/2024 . The post ARBITRUL DIN CAREI Kovacs delegat la o semifinala din Cupa first appeared on Informatia Zilei .